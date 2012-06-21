Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині побільшає компаній, які займаються видобуванням нафти і газу. Відповідну інформацію на своєму сайті розмістило Міністерство екології України. Державні «Укрнафта» та «Укргазвидобування» також розмістили заявки на продовження терміну наданих їм спецдозволів, а компанія East Europe Petroleum LLC планує розширити межі належних їй ліцензійних ділянок. Загалом за січень-квітень цього року підприємства паливно-енергетичного комплексу на території області видобули 2,8 мільярда метрів кубічних природного газу, 53,2 тисяч тонн нафти та 133,9 тисячі тонн газового конденсату.
Полтавська область займає лідируючі позиції в загальних обсягах видобутку вуглеводнів в Україні: питома вага видобутку газу природного складає 42,7%, нафти сирої – 10,1% та газового конденсату – 60,8%.