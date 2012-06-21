Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
З грошима завжди проблеми, навіть якщо у людини їх дуже багато. У цьому переконалися троє полтавських бізнесменів, які назбирали велику суму готівки й планували на ці кошти накупити товару в Одесі. Але про їхні плани якимось чином стало відомо стороннім особам. Й для бізнесменів ця поїздка за товаром закінчилася дуже сумно. По дорозі, коли вони зупинилися біля якогось закладу громадського харчування перекусити, на них напали озброєні розбійники й пограбували. Забрали всю готівку. А в них на руках було аж 12 мільйонів гривень.
Скоївши злочин, бандити зникли у невідомому напрямку, пограбованим іще пощастило, що залишилися живими. Цей випадок є відповіддю на запитання: чому уряд планує зменшити обсяги використання готівки?