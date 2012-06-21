Український ринок для білоруської компанії не новий. Тут вона, за деякими даними, займалася гідравлічним розривом пласта та колтюбінговими технологіями. Але буритимуть в Україні білоруси вперше. Компанія «Білорусьнафта» з півстолітнім досвідом роботи виграла тендер на надання бурових послуг на чотирьох свердловинах для ДТЕК Нафтогаз. Глибина сягатиме понад 5700 метрів. Очікуваний обсяг видобутку зі свердловини — майже 100 мільйонів кубічних метрів газу на рік, додатково до тих 1,6 мільярда метрів кубічних, які ДТЕК Нафтогаз добуває сьогодні.
— У тендері на буріння наших перших чотирьох свердловин взяли участь 14 бурових компаній: шість українських і вісім іноземних, зокрема зі США, Канади, Європи. За техпропозицією, обладнанням та комерційними показниками «Білорусьнафта» виграла тендер і розпочинає буріння, — каже директор з розвідки та перспективного розвитку ДТЕК Нафтогаз Іван Гафич.
Наступними об’єктами тендерів будуть пошукові свердловини завглибшки 6700—7200 метрів. Для буріння похило спрямованої свердловини використовуватимуть стаціонарну італійську бурову установку потужністю 1500 кінських сил.
Це партнерство для обох компаній знакове, оскільки свого часу білоруси переймали досвід фахівців з України. Тож настав час повернути борг і привнести в українське буріння міжнародний досвід. Здорова конкуренція має позитивно вплинути на місцеві компанії. Сучасне обладнання дасть змогу швидко опанувати новітні технології й підвищити продуктивність.
Як підкреслив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький, це важлива подія для області. Держава пильно стежить за своєю енергетичною безпекою і прагне збільшити показники. Адже колись в Україні добували майже 80 мільярдів кубічних метрів газу. З них чверть ішла на промисловість, ще стільки само — населенню, завдяки решті була змога збалансовувати економіку.
— Щодо об’єкта. Подивилися технологічний процес, звернули увагу на питання стану довкілля, що виникають у процесі буріння. Рівень нейтралізації негативних наслідків діяльності досить високий. Це ще один показник, який свідчить про те, що компанія несе соціальну відповідальність перед громадою, на території якої здійснює видобуток. Тепер сподіватимемося на високу продуктивність, — каже він. І додає, що з наступного року газовидобувні компанії ще й допомагатимуть розвитку місцевих громад, оскільки 5% ренти залишатимуться їм.