Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині активно здійснюють передачу державної землі у комунальну власність об’єднаним територіальним громадам. Від лютого цим правом скористалися17 ОТГ, іще 39 стануть законними власницями годувальниці до кінця року. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко підкреслив, що процес передачі землі ініціював Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Перехід земель у власність ОТГ очільник області назвав основою розвитку громад Полтавщини й новим поштовхом до об’єднання.
– Сподіваюся, темпи не спадатимуть і території матимуть інший вигляд, люди відчуватимуть, що живуть у час реформаторства й змін, –зазначив він.
Ресурсу й фахівців на Полтавщині вистачає, повідомив начальник ГУ Держгеокадастру в Полтавській області Вадим Чувпило, тож інвентаризація йде за графіком. Для невеликих ОТГ, де об’єдналися 2-3 сільські ради, процес займає тиждень-півтора. Вже проінвентаризовані найбільші ОТГ – Шишацька й Лубенська. Закінчать інвентаризацію в області до середини листопада.