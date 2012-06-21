Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незвичний подарунок отримали з нагоди свого професійного свята полтавські медики — персональну алею, на якій вони разом із представниками обласної влади висадили саджанці рідкісного дерева павловнії, що красиво цвіте й у дорослому віці сягає кількох десятків метрів у висоту. Чимось вони нагадують гігантську сакуру, такі ж пишнорожеві й ароматні у період цвітіння.
Досі таких екзотів у дендрарії не було, вони тут з’явилися вперше, тому місцезнаходження алеї тимчасово засекретили. Для того, щоб її не виявили злодійкуваті людці та не викопали потайки саджанці, як це вже неодноразово траплялося з іншими рідкісними й цінними рослинами й кущами, які творчиня дендропарку Яніна Яценко завозила в Полтаву з усіх куточків колишнього Радянського Союзу.
Крім павловнії, на просторах дендропарку ростуть: верба плакуча, в тому числі «верби Кобзаря», вирощені з одного живця, отриманого в Київському ботанічному саду Академії наук, модрини, блакитні ялини, сосни Веймутова, бузок, горіхи, туї, берези, пробкове дерево та інші.