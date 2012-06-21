Величезний альянс, що складається з понад 11 000 вчених, підписав, скріпив печаткою та доніс до світу важливе послання: якщо ми не зробимо швидких, глибоких і довгострокових змін в нашому житті, пишуть вони, скоро прийдуть «невимовні людські страждання».

Протягом більше 40 років вчені світу попереджали про насування кліматичної кризи, і, тим не менш, досі їх волання сприймали пасивно і ще з меншими змінами.

Тепер, в умовах глобальної надзвичайної ситуації, коли відлуння їх передбачення поступово згасає, у експертів немає іншого вибору, окрім як спробувати, спробувати ще раз.

«У вчених є моральне зобов'язання попереджати людство про будь-яку велику загрозу», – каже вчений-еколог Томас Ньюсом з Сіднейського університету.

«За наявних у нас даних ясно, що ми зіткнулися з кліматичною надзвичайною ситуацією».

Через два роки після написання однієї з найбільш обговорюваних кліматичних статей, підписаної міжнародною групою вчених, Томас Ньюс і його колеги написали чергове термінове попередження світу.

У їхній статті розглядаються загальнодоступні дані за чотири десятиліття, які охоплюють використання енергії, температуру поверхні Землі, ріст населення, вирубку лісів, танення полярного ліду, показники народжуваності і, звичайно ж, викиди вуглецю.

Вперше опублікованої сьогодні, стаття вже зібрала вражаючу кількість підписів, зокрема вчених з більш ніж 150 різних країн.

«Кліматична криза настала і прискорюється швидше, ніж очікували більшість вчених», – пишуть автори.

«Це серйозніше, ніж очікувалося, погрожуючи природним екосистемам і долі людства».

Висновки не є чимось новим, але в них проглядаються певні рішення і тривожні ознаки, такі як зростання виробництва м'яса, втрата дерев, народжуваність і викиди вуглецю.

Сьогодні чисельність населення світу як і раніше збільшується приблизно на 80 мільйонів чоловік на рік, а вирубка лісів в басейні Амазонки знову збільшується.

«Не дивлячись на 40 років великих глобальних переговорів, ми, як правило, ведемо бізнес як звичайно і по суті не в змозі впоратися з цією кризою», – говорить еколог Вільям Ріппл з Університету штату Орегон.

Автори кажуть, що, щоб зупинити найгірші наслідки кліматичної кризи, нам необхідно повернути назад ці тенденції і відмовитися від викопних видів палива в надрах Землі.

Замість цього ми повинні використовувати поновлювані джерела енергії і технології уловлювання вуглецю, перейти на більшу кількість рослинної їжі і надавати послуги з планування сім'ї всім людям, особливо дівчаткам і молодим жінкам.

Автори визнають, що багатші країни неминуче будуть лідирувати в цих змінах, але якщо весь світ дійсно серйозно ставиться до майбутнього з нульовим викидом вуглецю, необхідно, щоб ми також підтримували бідніші країни.

«Наші цілі повинні зміститися зі зростання ВВП і прагнення до достатку в бік підтримки екосистем і поліпшення добробуту людей шляхом визначення пріоритетних основних потреб і скорочення нерівності», – стверджують вчені.

Очевидно, це величезний поворот в порівнянні з тим, де зараз знаходиться більшість лідерів, але хороші новини в тому, що якщо світ стане успішним, добробут людства буде набагато кращим, як і наш єдиний будинок у Всесвіті.

Останнім часом все розвивалося в обнадійливому напрямку. За останнє десятиліття сонячна і вітрова енергія виросли більш ніж на 300%, обсяг продажів викопного палива сягнув понад 7 трильйонів доларів США, а ціни на вуглець поступово стають все більш популярними.

Не кажучи вже про недавні широкомасштабні дії щодо клімату з боку окремих осіб, корпорацій і країн.

Проте, автори визнають, що багато ще належить зробити, особливо якщо ви хочете уникнути незворотного переломного моменту або катастрофічної «тепличної Землі», яка може вийти з-під нашого контролю.

«Хоча все погано, не все безнадійно», – запевняє нас Newsome. «Ми можемо зробити кроки для вирішення кліматичної надзвичайної ситуації».

Нам просто потрібно змусити тих, хто при владі, слухати.

Дослідження було опубліковане в BioScience.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»