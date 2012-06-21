Як свідчить статистика, на підприємствах Черкащини з’являється дедалі більше вакансій. Принаймні торік, за інформацією обласної служби зайнятості, їх було близько 39 тисяч. Це на 8% більше, ніж 2017-го. Близько третини вакансій роботодавці пропонують у сільському господарстві, 18% — на підприємствах та в установах переробної промисловості, чимало — в оптовій та роздрібній торгівлі, в державному управлінні та обороні і освіті. Найбільший попит — на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, представників найпростіших професій, працівників сфери торгівлі та послуг, кваліфікованих робітників з інструментом. Особливо цінують слюсарів-ремонтників, електрогазозварників, швачок, електромонтерів, водіїв, токарів тощо. Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, кухарі, охоронці, офіціанти, бармени, молодші медичні сестри, перукарі тощо). У сільськогосподарському секторі — трактористи, птахівники, робітники з обслуговування сільськогосподарського виробництва. Усе ще високий попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи — бухгалтерів, лікарів, учителів, економістів, а також менеджерів.
У 73,2% вакансій розмір заробітної плати вищий за мінімальну. Найвищу оплату праці на 1 грудня пропонували головним інженерам — понад 18,6 тисячі гривень, головним конструкторам — більш як 18 тисяч, головним технологам, хімікам, диригентам, монтажникам систем утеплення будівель — по 15 тисяч, статистикам, зуборізальникам — по 12 тисяч, апаратникам змішування — 11,8 тисячі гривень. На 1 грудня кількість зареєстрованих безробітних в області становила майже 14,6 тисячі осіб, що на 0,7% менше, ніж станом на відповідну дату попереднього року. Усього протягом минулого року послугами обласної служби зайнятості скористалися близько 50 тисяч безробітних. Найбільше претендентів на вільне робоче місце спостерігалося у переробній промисловості (73 особи).