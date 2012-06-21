Міністерство культури спільно з Google-Україна започатковує проект про українську культурну спадщину «Автентична Україна: Нематеріальна культурна спадщина». Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді розповів очільник відомства Євген Нищук. Уже понад два роки системно триває робота над створенням унікальних веб-ресурсів, які знайомлять користувачів у всьому світі з культурною спадщиною різних регіонів країни. Було сфотографовано в цифровому форматі дерев’яні церкви зі Списку світової спадщини ЮНЕСКО, музеї просто неба та оперні театри України. Ресурс передбачає висвітлення напрямів та елементів, у яких проявляється нематеріальна культурна спадщина: усних традицій та форм вираження, виконавського мистецтва, звичаїв, обрядів, святкувань, традиційних ремесел тощо.

Євген Нищук зазначив, що Мінкультури проводить активну роботу з наповнення Національного переліку елементів культурної спадщини України.

А далі Голова Верховної Ради Андрій Парубій змушений був оголосити перерву на 15 хвилин через протистояння, яке відбувалося у сесійній залі.

Усе почалося із запитання до уряду лідера однієї з політичних фракцій щодо боргів із заробітної плати, зокрема колективу Одеського національного медичного університету й деяким працівникам Укравтодору. Депутат вимагав від очільника Кабміну припинити виплати керівництву Міністерства охорони здоров’я та Укравтодору, доки заборговані гроші в повному обсязі не виплатять цим людям. А також не продовжувати контракт із нинішнім менеджментом НАК «Нафтогаз України». Представники фракції залишили робочі місця і заблокували урядову ложу, зчинивши штовханину.

«Розумію, що це завершальний пленарний день перед виборами, і дехто від цього трохи божеволіє», — відреагував Андрій Парубій. Він наголосив, що протистояння відбулося без будь-яких підстав. Адже деякі політики переймаються виключно власними рейтингами і намагаються підвищити їх у будь-який спосіб, що є зневагою до парламенту.

Після перерви він надав слово Прем’єр-міністру, який повідомив, що уряд ухвалив рішення провести службову перевірку і з’ясувати причини невиплати зарплат за цим депутатським запитом.

Глава уряду відповів, що новий контракт, який може бути укладено з менеджментом НАК, містить чіткі завдання й вимоги, а також унеможливлює будь-які захмарні виплати, на відміну від попереднього контракту. «Ми направили нашу пропозицію наглядовій раді, вона готова врахувати наші умови. І запропонували укласти новий контракт, де немає бонусів, а є чіткі вимоги», — сказав Володимир Гройсман.

Та депутати ще певний час блокували трибуну, кричали й сперечалися із Прем’єр-міністром. Але пізніше представники фракції пішли з урядової ложі, і Годину запитань до уряду продовжили.

Запитання стосувалися регресних виплат шахтарям і розподілу фінансування екстреної медицини в регіонах.

Депутати зауважували, що нині в Україні критично зменшилася народжуваність. Отже, на їхнє переконання, необхідне впровадження цілісної державної сімейної політики й навіть створення центрального органу виконавчої влади, який би безпосередньо опікувався цими питаннями.

У відповідь Прем’єр-міністр зазначив, що повністю підтримує утвердження сімейних цінностей. Він вважає, що вирішувати питання сімейної політики краще через підтримку певних програм. Прем’єр нагадав про нещодавно ініційовану програму фінансової підтримки сім’ям на третю, четверту, п’яту і наступних дітей.

Наголошували депутати і на необхідності пріоритетної та більшої підтримки представників малого й середнього бізнесу.

Глава уряду зазначив, що непродумана політика підтримки вітчизняного виробника може призвести до негативних наслідків. «Якщо ми надаємо безумовні преференції українським виробникам на ринку України, то це означає, що інші ринки проти нас упровадять дзеркальні заходи і обмежать нашу продукцію на ринках інших країн. Якщо ми необдумано робитимемо кроки, то ці ринки для нас закриватимуться», — зазначив він.