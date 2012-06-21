Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У квітні наші сусіди і «мижбрати» цілеспрямовано активізували свою присутність в Азовському морі – співробітники прикордонної служби ФСБ РФ розпочали затримки для оглядів у Керченському проливі та Азовському морі всіх суден, які прямують до чи з Маріуполя і економічні наслідки цих дій не забарилися. Під час морського «гоп-стопу» вартість простою вантажних кораблів у залежності від їх розмірів становить від 5 до 15 тисяч доларів за добу.
В цілому за перший квартал поточного року маріупольські портовики недоотримали 387 тисяч тонн вантажів або 54 мільйони 200 тисяч гривен. У державному підприємстві «Маріупольский морський торговельний порт» також повідомили: після зведення Керченського мосту, через відповідні габарити відтепер втратили можливість пройти до Маріуполя звичним морським шляхом 144 судна. Через це почали втрачатися давно напрацьовані вантажні перевезення морем: чавуну до США, металу до ОАЕ, Саудівської Аравії, Таїланду, Тайваню.
Подібна ситуація стала можливою через те, що Азов залишається морем внутрішнього користування одночасно для України і Росії. Тобто кожна із сторін має формальне право зупиняти для перевірки судна, які викликають підозру чи з інших причин. Проте стає очевидним, що сусіди відверто зловживають цим правом для політичного та економічного тиску на нашу державу.