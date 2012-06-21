Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві відбулася перша універсальна книжкова виставка – ярмарок «Пошук» («Полтавська оаза шанувальників української книги»), у якій узяли участь видавці, письменники та читачі Київської, Львівської, Тернопільської, Харківської, Полтавської та Сумської областей.
Зокрема, сумчани представили майже сто найменувань видань, видрукуваних як за фінансової підтримки обласної влади, так і власним коштом.
Це насамперед книги членів Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, краєзнавців, науковців тощо. Тематика – найрізноманітніша: художні твори, про визвольний рух в історії Сумської області, Голодомор, героїв АТО, спортсменів, музикантів, художників тощо.
Останніми роками книговидавнича діяльність на Сумщині помітно пожвавішала. Завдяки прийнятій обласній програмі підтримки місцевих авторів друком з’явилася низка видань, що становлять значний художній, історичний та суспільний інтерес.
Серед них – щорічний альманах «Слобожанщина»: його спільно видають письменники Сумської ОО НСПУ та видавництво «Мрія». Видання стало літературною візиткою літературної Сумщини.
У ці дні до друку готується 23-ий випуск, до якого ввійдуть кращі твори як відомих майстрів слова, так і молодих авторів краю.