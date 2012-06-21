Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Посуха, що охопила Україну наприкінці весни, не загрожує катастрофічними втратами цьогорічного врожаю, повідомляють в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Червневі опади стабілізували ситуацію і вивели більшість областей із зони ризику. Незважаючи на те, що деякі області на Півдні та Сході країни залишаються без опадів, прогноз цьогорічного врожаю залишається на рівні минулого – у форматі «60 млн тонн +», передає прес-служба Мінагрополітики.
«Так сталося цього року, що Запорізьку область оминали абсолютно всі дощі, їх навіть менше було, ніж на території Херсонщини, де локальні зливи все ж таки відмічалися. Це не є абсолютно критичною ситуацією, просто в деяких областях буде отримано менший урожай ранніх колосових зернових», – зазначила керівник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко під час ефіру на радіостанції «Новое Время».
За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка під час ефіру на радіостанції «Новое Время», враховуючи вдалу перезимівлю озимих та запаси весняної вологи, які позитивно вплинули на початок збиральної кампанії, серйозних знижень урожайності зернових не очікується: «У зв’язку з тим, що опади вже почалися, ми очікуємо, що в загальному підсумку валовий збір ранніх і пізніх зернових буде приблизно на рівні минулого року».
Нагадаємо: як повідомили у профільному міністерстві днем раніше, аграрії Миколаївської, Херсонської та Запорізької області розпочали збирання озимої пшениці. Так, станом на 18 червня, намолочено перші 10,5 тисячі тонн з 4 тисяч га.
Крім зазначених областей, жнива тривають ще й у Одеській та Дніпропетровській областях. Загалом вже зібрано 281 тис. тонн зерна нового врожаю з 86 тис. га при врожайності 32,6 ц/га. У тому числі намолочено:
– озимої пшениці – 10 тис. тонн з 4 тис. га при врожайності 26,2 ц/га;
– озимого ячменю – 268 тис. тонн з 81 тис. га при врожайності 33,0 ц/га;
– гороху – 2 тис. тонн з 1 тис. га при врожайності 22,7 ц/га.
Також у Запорізькій, Одеській і Херсонській областях розпочато збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 3 тис. га при врожайності 17,4 ц/га, намолочено вже 6 тис. тонн.