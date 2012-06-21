Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У розпорядження Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області надійшли чотири пожежно-рятувальних автомобілі вітчизняного виробництва, які придбані за державні кошти і розподілені між підрозділами вогнеборців Сум, Глухова, Охтирки та Шостки.
Вручаючи ключі від машини пожежникам Глухова, голова Сумської ОДА Микола Клочко високо оцінив їхню роботу. Адже представники особового складу Управління цілодобово несуть свою вахту, готові будь-якої миті за першим викликом прийти на допомогу.
До слова, з початку нинішнього року рятувальники здійснили понад 1600 екстрених виїздів, з яких майже 850 – на пожежі. Врятовано 110 громадян, з яких 8 – діти, що свідчить про високу ефективність вартових вогню сумського краю.