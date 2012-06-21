Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Комунальники Харкова, проводячи благоустрій дворів, докладають не лише старань, а і фантазію. Бо ж, як говорить начальник ділянки №10 Московської філії КП «Харківблагоустрій» Юлія Сургай, чистота і порядок — це добре, а ось коли на дворовій території ще й втілюються творчі знахідки, мешканці зовсім по іншому ставляться і до свого двору, і до порядку в ньому.
Наразі працівники десятої дільниці по вулиці Бучми облаштовують тематичний двір, присвячений правилам дорожнього руху. Тут вже засіяли 3,5 тисячі квадратних метрів газону, почародіяли над безліччю квіткових клумб, а нині комунальники наносять розмітки на доріжках, малюють дорожні знаки та світлофори на стовпах.
Потім у дворі встановлятьзалізо-бетонні елементи у вигляді машинок і кубів з картинками присвяченими дорожньому руху. Вийде, за словами Юлії Сургай, такий собі дворовий клас-полігон для опанування правилами дорожнього руху. Отож дітлахам у дворі буде геть не сумно, а навіть пізнавально, проводити своє дозвілля.