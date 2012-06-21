Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині запрацював клуб «PRAVOKATOR» – онлайн-платформа з правового консультування громадян. На його урочисте відкриття приїхав міністр юстиції України Павло Петренко. Він, зокрема, зазначив, що тут українські діти матимуть можливість вчитися та знати свої права, а також поширювати ці знання серед своїх однолітків. В клубі юристи не будуть опонентами, а стануть партнерами, аби спільно знаходити формули застосування закону. Це –майданчик, де українські правники в інтерактивному форматі матимуть можливість напрацьовувати нові механізми захисту прав людини.
Міністр також зауважив, що Львів став четвертим містом після Одеси, Дніпра та Харкова, де з’явився «PRAVOKATOR». Згодом такий правовий клуб відкриють у Києві.
Узагалі ж у рамках цього клубу планують проводити освітні заходи для правників, місцевих громад, інформувати про зміни в законах, підтримувати молодих юристів і посилювати зв’язки із міжнародними експертами. «PRAVOKATOR», як повідомили в обласній держадміністрації, об’єднуватиме фахівців системи правової допомоги, адвокатів, суддів, прокурорів, ІТ-юристів, представників місцевої влади та неурядові громадські організації.