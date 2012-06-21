У Маріуполі на базі Донецького юридичного інституту відбувся круглий стіл «Деокупація Донбасу: організаційно-правовий механізм відновлення територіальної цілісності України». Учасники всеукраїнського заходу обговорили актуальні проблеми правового механізму реінтеграції районів, досі окупованих проросійськими незаконними збройними формуваннями.
Серед тих, кого об’єднала ця важлива тема, — науковці й активісти громадських організацій, представники Національної поліції України в Донецькій області, СБУ, Збройних сил, прокуратури, Державної прикордонної служби, ДСНС. Усі вони запропонували власні напрацювання за такими напрямами: формування правового поля для відновлення територіальної цілісності України, забезпечення роботи інститутів законних органів державної влади і правоохоронців на деокупованих територіях, підготовка і проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства, повернення вимушено переміщених осіб, усунення технологічних та екологічних ризиків у зонах бойових дій тощо.
Що стосується поліції прифронтової Донеччини, то в межах стратегії деокупації розробляють порядок дій правоохоронних підрозділів у нинішніх самопроголошених «республіках» і першочергові заходи для забезпечення порядку й захисту прав жителів краю. Уже близько 800 поліцейських пройшли спеціальну підготовку для подальшої роботи на деокупованих територіях. Передбачено відповідні ресурси для цієї непростої й відповідальної місії.