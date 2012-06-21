Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
За даними, що зібрали співробітники представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини в Луганській і Донецькій областях, тільки протягом минулого року під час перетину КПВВ померло 27 осіб. В основному, це люди похилого віку. Кількість громадян, які долають лінію розмежування – велика.
Наприклад, тільки контрольно-пропускний пункт у Станиці Луганській щодня перетинає до 10 тисяч чоловік в обидва боки. Варто нагадати, що й представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста цікавляться можливістю доступу автомобілів швидкої допомоги зі Станиці Луганської до ділянки розведення сил і засобів та вважають за необхідне розглянути можливість забезпечення постійної присутності бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ. Про це «Урядовий кур’єр» писав 13 грудня минулого року.
«Неодноразово виступав на обласних колегіях і виїзному засіданні уряду України (м. Маріуполь) з питання забезпечення постійної присутності бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ Луганської та Донецької областей. Упевнений, що таке рішення дозволить більш оперативно надавати медичну допомогу людям», – заявив правозахисник, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.
За його даними, в минулому році бригади екстреної медичної допомоги здійснювали виїзди на такі об'єкти, в середньому, раз на два дні (290 виїздів) і надали медичну допомогу 301 людині.