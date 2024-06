Міністерство молоді та спорту в середу презентувало мультимедійну виставку «The Will to Win — Воля до Перемоги!», організовану за підтримки Офісу Президента України.

Відкриваючи виставку, присвячену участі українських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, в одному зі столичних ТРЦ заступник керівника Офісу Президента Олена Ковальська зазначила: «Наш ворог зробив усе, щоб ми не брали участі в Олімпійських іграх цього року. Він руйнує наші стадіони, басейни та спортивні бази, вбиває наших олімпійців. Багато спортсменів вирушили захищати країну до лав Збройних сил. росія зробила все для того, щоб нас не було в Парижі. Але час вирішує, сила вирішує, сміливість вирішує. І в Парижі буде Україна, а росії як країни там не буде».

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний наголосив, що спорт — важлива складова української національної та громадянської ідентичності, а історії українських атлетів демонструють світу нашу неймовірну волю до перемоги.

«Олімпійські ігри — це те місце, де транслюватимуть наші меседжі до світової спільноти, а виставка The Will to Win стане центральним об’єктом українського дому на Олімпійських іграх у Парижі», — сказав Матвій Бідний.

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт розповів про важливу дипломатичну роботу, яку проводить НОК України разом з національними федераціями та спортсменами: «Ця виставка нагадуватиме світу, що українські спортсмени є амбасадорами, які показують силу волі нашого народу до перемоги. Нам важливо, щоб світ не забував про те, що відбувається в Україні. Незважаючи ні на що українські атлети продовжують тренуватися і готуватися до найголовнішої спортивної події — Ігор XXXIII Олімпіади».

Мультимедійний проєкт «The Will to Win — Воля до Перемоги!» складається з фотовиставки та серії короткометражних документальних фільмів і має на меті розповісти про неймовірну силу волі та стійкість українських спортсменів, які попри драматичні виклики війни, особисті втрати і страждання долають численні перешкоди та демонструють усьому світу волю до перемоги!

З-поміж героїв виставки Вікторія Онопрієнко— українська гімнастка, чемпіонка Європи, фіналістка Олімпійських ігор у Токіо, майстер спорту міжнародного класу, призерка чемпіонату Європи в команді, переможниця та призер етапів Кубка світу. Доки ракети, бомби та шахеди атакують її рідний Київ, а батько захищає Україну на фронті, художня гімнастка Вікторія Онопрієнко щодня удосконалює свою майстерність.

Жан Беленюк— український спортсмен, борець греко-римського стилю. Олімпійський чемпіон, срібний призер Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, переможець Європейських ігор. Як і у всіх українців, війна змінила життя спортсмена на «до» і «після». Жан Беленюк використовує всі можливості для інформування світової спільноти про справжнє обличчя «руzzкого миру».

Олександра Паскаль— восьмирічна гімнастка, нагороджена відзнакою «мужність під час війни» акцією «Діти-герої», учасниця Віденського балу в Києві, переможниця чемпіонату з гімнастики в Чорноморську. 2022 року внаслідок російського ракетного удару по Затоці на Одещині Олександра втратила ногу. Після протезування та реабілітації дівчинка продовжує активно займатися художньою гімнастикою і мріє про великі спортивні змагання.

Юлія Левченко— українська легкоатлетка, фіналістка Олімпійських ігор, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор (2014). Народилася в Бахмуті. У красивому українському місті, яке стерте з обличчя землі внаслідок російської агресії.

Сергій Стаховський— український тенісист, володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді, чотирьох титулів АТР у парному розряді, в минулому перша ракетка України з великого тенісу, майстер-сержант Центру спеціальних операцій «А», СБУ. З початком широкомасштабної війни добровільно вступив до лав ЗСУ захищати Україну від агресії рф, повідомляє Мінмолодьспорту.