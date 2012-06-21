Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Президент Естонії Керсті Кальюлайд, яка нещодавно побувала на Донбасі, закликала називати все те, що там відбувається, своїми іменами.
«В Україні тільки за останній тиждень під час обстрілів були вбиті четверо людей, зокрема 15-річна дівчинка, а ще 15 осіб отримали поранення. Це не заморожений конфлікт – це війна», – переконана вона.
Поважна гостя стала першою главою іноземної держави, яка відвідала прифронтовий Донбас та лінію розмежування, відколи там з 2014 року триває гібридна війна. Вона побувала на КПВВ «Майорськ» за три кілометри від фронту та проінспектувала гуртожиток для переселенців у Краматорську, відремонтований на виділені Естонією кошти – понад 300 тисяч євро. А взагалі у цей важкий період допомога країни-партнера з Прибалтики Україні у матеріально-технічній та гуманітарній сферах перевищує 10 мільйонів євро.