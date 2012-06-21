Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».
Відповідна інформація оприлюднена в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що закон 4 листопада повернуто з підписом Президента.
Як повідомлялося, законопроєкт №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" був ухвалений у другому читанні Верховною Радою 16 жовтня.
Ухвалений закон передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".
Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади дванадцяти членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Вища рада правосуддя утворюватиме конкурсну комісію, до складу якої входитимуть: три особи, обрані Радою суддів України з-поміж її членів; три особи з-поміж міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної згідно із законом "Про Вищий антикорупційний суд".
Закон передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.
Серед іншого, вносяться суттєві зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" щодо суддівської винагороди. Документом пропонується визначити, що суддівська винагорода встановлюється за єдиними правилами для всіх суддів незалежно від умов проходження ними кваліфікаційного оцінювання, оскільки усі судді судової системи мають єдиний правовий статус і є рівними перед законом.
Закон визначає необхідність скоротити склад Верховного Суду до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.
Вищу кваліфікаційну комісію суддів зроблять колегіальним органом. Водночас законом пропонується скоротити кількість членів ВККС із 16 до 12 членів, яких за результатами конкурсів призначатиме Вища рада правосуддя.