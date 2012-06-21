Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Комісія Черкаської облдержадміністрації з питань надання громадянам одноразової грошової допомоги останнім часом розглядає сотні звернень. Робота дуже непроста, адже потребує великої уваги до кожного заявника, уміння детально розібратися в життєвих перипетіях.
Людям зараз нелегко, складні обставини та життєві ситуації змушують їх шукати сприяння владних органів. Аби впорядкувати процес розгляду заяв, зробити його більш предметним, комісія вирішила умовно поділити звернення громадян на чотири категорії стосовно сум, які передбачається виплатити.
Нині в області випробовують новий механізм у розгляді звернень. До заяв кожної категорії підходять виважено, враховуючи стан здоров’я та інтереси людей з особливими потребами, переселенців, тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах.
Члени комісії на останньому засіданні розглянули 630 звернень жителів області про матеріальну допомогу.