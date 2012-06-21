Герцогиня Кембриджська стала найпопулярнішою королівською особою після Єлизавети II. Кейт Міддлтон допомогли добитися успіху маленькі хитрощі, які вона запозичила у принцеси Діани.
Головний секрет леді Ді – близькість до народу. Саме цей «розумний хід» використовує і герцогиня Кембриджська з подачі свого чоловіка принца Вільяма, стверджує королівський коментатор Ніл Шон.
«Вона показувала, що у її синів таке ж нормальне життя», – пояснив експерт. Шон розповідає, що, коли Вільям і Гаррі були маленькими, Діана часто брала їх з собою в парк, де вони разом каталися на атракціонах. Принцеса з спадкоємцями стояла в черзі в McDonald's, як звичайні люди.
Міддлтон з подачі принца Вільяма дотримуэться тієї ж лінії поведінки. Подружжя разом ходять на матчі. Днями, перед Хеллоуїном, герцогиню Кембріджську з дітьми Джорджем і Шарлоттою помітили в місцевому магазинчику в Норфолку. Видання Express пише, що королівські особи купували костюми до свята, як звичайні люди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»