Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Пацієнти Черкаського обласного онкологічного диспансера щотижня з задоволенням слухають концерти тихої музики. Вони збираються на свіжому повітрі у затінку разом із родичами, аби поринути у феєричний світ мелодійних звуків, які пропонують їм артисти Черкаської філармонії. Як вважають лікарі, така музична «терапія» сприяє одужанню, посиленню психологічної стійкості у боротьбі з захворюваннями.
Струнний квартет філармонії виконує відомі композиції, які поліпшують настрій, а з ним і самопочуття. У виконанні музикантів звучать класичні твори, сповнені життєствердного оптимізму. Вони викликають здорові емоції, приплив сил, бажання жити й боротися з різними незгодами.
Як розповіла організаторка концертів Світлана Федорова, на них збирається все більше пацієнтів. А триватимуть вони протягом усього літа, а, можливо, і восени, до настання холодів.
Природа і музика справляють свій оздоровчий вплив — вважають лікарі.