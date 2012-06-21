Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Обороноздатність. Цими днями на ділянку відповідальності Сумського прикордонного загону для подальшого проходження служби прибули одинадцять випускників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, в тому числі одна жінка. Серед молодих офіцерів троє вже мають сім’ї.
Про це повідомив помічник начальника загону – начальник прес-служби Роман Ткач.
За його словами, з молодим поповненням проведені навчально-методичні збори на одному з державних рубежів України, під час яких офіцерам демонстрували елементи та особливості охорони кордону як у пункті пропуску, так і зеленому коридорі.
Наказом по загону за кожним молодим офіцером закріплені досвідчені наставники, які допомагатимуть новачкам освоювати практичні ази прикордонної служби.