108,5 мільйона гривень від продажу трьох об’єктів своєї власності отримає держава. Це стало можливим завдяки успішному продажу Фондом державного майна деяких державних об’єктів. «Приватизація — один із ключових пріоритетів уряду і один з дієвих способів залучення інвестицій та боротьби з неефективним управлінням майном», — коментує Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
За даними Фонду державного майна, найбільші серед проданих нещодавно державних об’єктів — оптовий ринок у місті Бровари, проданий за 44,5 мільйона, тобто вдесятеро дорожче за стартову ціну, яка становила 4 мільйони. За 3,5 мільйона продали Центр із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Ціна продажу стартувала із 270 тисяч гривень і зросла у 13 разів. За об’єкт змагалося десятеро учасників торгів. Фонд держмайна продав 100% державного пакета акцій «АТ Україна Туристична» майже на 35% дорожче за стартову ціну.
Фонд держмайна має продовжити роботу щодо 415 об’єктів з 500, які уряд нещодавно передав йому, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.