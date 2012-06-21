Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині впродовж нинішнього року двадцять представників різних творчих сегментів одержуватимуть щомісячну стипендію голови обласної державної адміністрації. Відповідне розпорядження підписала в.о. голови ОДА Ірина Купрейчик.
Серед стипендіатів представники національних творчих спілок – письменників, художників, майстрів народної творчості та низки інших, а також бібліотекарі, працівники мистецьких, клубних закладів тощо.
В області стало традицією стимулювати означену категорію земляків, які роблять вагомий внесок у духовну скарбницю краю. Впродовж останнього часу щороку стипендією голови Сумської ОДА відзначають 20 - 25 представників творчого цеху.