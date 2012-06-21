Група вчених з Каліфорнійського університету в Берклі розповіла про небезпеку від поганого сну. Про це повідомляє Nature Human Behaviour.
Згідно з даними дослідження, відсутність глибокого сну у людини впливає на її опірність до стресу, підвищує занепокоєність і тривогу.
В науковому експерименті взяли участь понад 330 добровольців у віці від 18 до 50 років. Їм запропонували переспати дві ночі в лабораторії. Одну з них вони повинні були провести без сну, іншу – з нормальною тривалістю сну. Потім учасникам експерименту запропонували переглянути ролики, що викликають огиду і тривогу.
З’ясувалося, що експеримент виявив збої в корі головного мозку, що відповідає за прояв тривоги, а також показав, що відсутність режиму сну на 30% сприяє збільшенню рівня стресу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»