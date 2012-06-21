Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Міського голову Рівного Володимира Хомка найбільше хвилює питання, як увійти в новий опалювальний сезон із непідйомними боргами за комуналку. Про це він заявив в ефірі однієї з місцевих радіостанцій, відповідаючи ведучому, про що запитав би у Президента, якби мав таку нагоду.
«Коли на центральному рівні сказали, що можна не платити, люди перестали це робити. Оплата за комунальні послуги впала на 60 відсотків не лише в Рівному — в Україні загалом. Як увійти в опалювальний сезон і що робитимуть підприємці комунальної галузі, поки не знаємо. Принаймні, бюджетом ми цього не перекриємо, бо цифри неспівмірні. А осінь не за горами», — відзначив Володимир Хомко.
До речі, він не вперше наголошує на постійній політизації комунальної галузі в Україні. Натомість саме вона є найбільш вразливою в усьому господарському комплексі. Без кардинальної модернізації (а це, в свою чергу, означає суттєві інвестиції) сподіватися на її розвиток не доводиться. Водночас у більшості тарифів, за якими ми сплачуємо послуги, зовсім не передбачена інвестиційна складова.