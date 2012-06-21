Історія свого села або міста. Це не просто масив інформації про його минуле. Правдива історія — це саме життя у всіх його складнощах і перипетіях. Це люди, які боролися, любили, страждали, перемагали. Заглибившись у минувшину рідного краю, завжди знаходиш цікаві сюжети, видатних особистостей, занурюєшся в події, які відіграли значну роль у житті краян. Однак час минає, відомості про історичне минуле стираються з пам’яті.
Приміром, селище міського типу Драбів не таке й давнє. Йому недавно виповнилося 330 років. А скільки всього відбулося тут від того року, коли багатий козак, а пізніше переяславський полковник Іван Мирович оселився тут, над річкою Золотоношкою, де вже стояв невеликий хутір.
Невтомному дослідникові історії краю, членові Національної спілки краєзнавців України Вікторові Козорізу вдалося розшукати чимало досі не відомих широкому загалу фактів з історії й повсякденного життя Драбова і навколишніх сіл, ретельно дослідити біографії уродженців краю і тих людей, які пов’язали з ним свою долю. Усе це лягло в основу книжки «Драбів і Драбівщина», яка побачила світ напередодні нового року в черкаському видавництві «Вертикаль». Не вдаючись до звичних трафаретів, він намагався якомога повніше розкрити особливості господарського й культурно-освітнього розвитку району, показати його роль і місце в історії України.
Недавно на історико-краєзнавчій конференції відбулася презентація нової книжки, в якій уперше комплексно висвітлено історію Драбівщини. Її розділи доносять до сучасників об’єктивну інформацію про ті нелегкі випробування, що випали на долю цілих поколінь жителів. Насиченість книжки значущими фактами, вдало підібраними ілюстраціями роблять її доступною і привабливою для всіх, хто цікавиться минулим і сучасним рідного краю.