Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Процес об’єднання територіальних громад дещо затягнувся. Про це зазначив заступник Міністра фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню «Укрінформ».
Завдяки процесу добровільного об’єднання територіальних громад (ОТГ) у 2015-2017 роках більше 3100 місцевих бюджетів було укрупнено в 665 бюджетів об’єднаних територіальних громад, які перейшли на прямі взаємовідносини з держбюджетом та безпосередньо отримують міжбюджетні трансферти.
За словами Сергія Марченка, фактично Мінфін зараз живе на дві бюджетні системи — децентралізовану для ОТГ і централізовану для інших. На жаль, існують деякі проблеми навіть у тих, хто об’єднався. За даними Мінфіну, неподаткоспроможними на сьогодні є 35-50% ОТГ. Це відбувається через те, що попри заплановану кількість сіл об’єднується їх значно менше. Тому ресурсів для синергії, як і раніше, у них не вистачає. Тож в результаті державі доводиться витрачати по кілька мільярдів гривень на вирівнювання цієї диспропорції.
Серед позитивів впровадження децентралізації в країни Сергій Марченко вважає те, що підвищуються можливості місцевої влади. Так, у 2017 році надходження місцевих бюджетів склали 192 млрд грн, є також 25%-й приріст коштів в ОТГ за перший квартал 2018 року. Водночас, мінус полягає в тому, що процес об’єднання залишається абсолютно хаотичним і непрогнозованим у часі, що відповідно забирає значний ресурс державного бюджету на утримання двох систем.
«Ми дали органам місцевого самоврядування потужний ресурс — податок на доходи фізичних осіб. Тепер питання в тому, як вони цим ресурсом скористаються. Ми хочемо, щоб громади розвивали ефективне господарювання на місцях. І з укріпленням фінансової спроможності несли частину загальної бюджетної відповідальності — за утримання інфраструктури, соціальних об’єктів тощо», — додав Марченко.
Як писав «Урядовий кур’єр», у квітні 2018 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №6466, який дозволяє територіальним громадам добровільно приєднуватися до міст обласного значення за спрощеною процедурою.
Законопроект дозволяє містам обласного значення згуртувати навколо себе сусідні сільські та селищні ради і стати центром об’єднаної громади без додаткових бюрократичних процедур.
Як зазначав тоді Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, міста обласного значення є найменш активними в процесі об’єднання громад.