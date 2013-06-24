У форматі тристороннього соціального діалогу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із представниками Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

Прем’єру передали вимоги представників, які приїхали до Києва у Всесвітній день профспілок за гідну працю. Уряду потрібен час на їх опрацювання, а людям важливо розуміти, що влада їх чує. Представники роботодавців подякували за відновлення роботи Національної ради соціально-економічного розвитку та активний діалог. Вони представили своє бачення основних викликів. Серед них демографічна ситуація, промисловий потенціал і залучення представників роботодавців та профспілок до розроблення стратегічних документів і антикризових заходів.

Зустріч підтвердила необхідність соціального діалогу й партнерства. Гості уряду підкреслили необхідність разом напрацювати єдиний підхід до оновлення трудового законодавства з урахуванням зобов’язань не погіршувати умови праці та порушили питання підвищення мінімальної зарплати.

Уряд системно підвищує її й водночас шукає баланс, враховуючи інфляцію та навантаження на роботодавців, запевнив Прем’єр-міністр і розповів про плани створення робочих місць, відновлення промислового потенціалу. Він закликав сприяти кампанії з вакцинації колективів, щоб убезпечити людей та зберегти економічну активність підприємств.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна окреслила чотири пріоритетні соціальні реформи, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Це реформа прожиткового мінімуму, пенсійна реформа (щодо підвищення пенсійного забезпечення і впровадження накопичувального рівня пенсійної системи), поліпшення взаємодії з громадами в питанні соціального захисту та цифровізація соціальної сфери, зокрема створення єдиного соціального реєстру. Це дасть змогу заощадити мільярди гривень адмінвитрат і спрямувати ці кошти на соціальний захист.

Міністерство економіки активно комунікує і з роботодавцями, і з профспілками та розуміє проблеми трудової галузі. За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Олексія Любченка, найближчим часом відомство планує збільшити рівень працевлаштування через державні центри зайнятості й створить цифрову карту регіонів, яка відображатиме потреби в робочих місцях.