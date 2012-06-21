Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Люди вийшли з пікетами під стіни обласної держадміністрації з двома вимогами. Перша — відставка голови комітету парламентського соціальної політики та захисту ветеранів Галини Третьякової за її образливі висловлювання. Друга — зняття з розгляду законопроектів №2681 (який обмежує права профспілок) та №2708 (який завдає болючого удару по найманих працівниках). Про це спілчани написали у зверненні до Президента, голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра.
«Люди зібралися, бо вже допекло!Ми багато працювали над тим, щоб до законопроекту № 2708 «Про працю» внесли зімни на користь людини праці. А в змінах, які насправді маємо, роботодавець — Бог, який вирішує все. Натомість наймані працівники зовсім незахищені», — каже голова Федерації профспілок Рівненщини Микола Шершун.
«Справді, законодавство не завжди відповідає інтересам людей праці.Тому ваше звернення ми передамо адресатам. А вас попросимо звернутися ще й до народних депутатів від Рівненщини, які теж мають відстоювати інтереси своїх виборців», — погодився з учасниками пікету перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, який вийшов до них як представник влади.