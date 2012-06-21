Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У Офісі Президента виклали оптимістичний сценарій падіння економіки України при подальшому розповсюдженні коронавірусу. Так, за словами заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, у цьому випадку спад становитиме 5% ВВП у 2020 році. При цьому вона вважає, що за нестабільної ситуації будувати якісь макроекономічні прогнози є дуже складним завданням, адже ситуація змінюється щодня.
Зазначимо, що Міністерство економіки прогнозує, що в 2020 році зростання валового внутрішнього продукту за прогнозами становитиме 3,7%.
Економісти зазначають, що найбільше проблеми із коронавірусною інфекцією вдарять по металургійному комплексу. Так, на думку фахівців ВRDO, враховуючи те, що в 2019 році Україна виробила менше сталі, чавуну та прокату, ніж за всі роки незалежності, в 2020-му вона «просяде» ще більше. Також, на думку глави аналітичного підрозділу групи ICU Олександра Мартиненка, з великими проблемами зіштовхнеться нафтогазовидобувний сектор економіки, оскільки падання цін на нафту та газ погіршить інвестиційну привабливість цієї галузі.