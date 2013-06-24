Завдяки розпочатій три роки тому програмі відновлення для неповнолітніх, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, 186 дітей отримали змогу виправити ситуацію, що склалася у зв’язку зі скоєнням злочину, і розпочати нове життя –– суд звільнив їх від кримінальної відповідальності. Потерпілі отримали відшкодування заподіяної шкоди. Ще 64 неповнолітні очікують рішення суду, повідомляє офіційний сайт Міністерства юстиції.

Реалізувати програму відновлення для неповнолітніх розпочали 2019 року в шести областях України: Донецькій, Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Харківській. За рік її реалізації 439 неповнолітніх осіб було проінформовано про можливість участі у програмі, з них 137 взяли участь у програмі, 60 було звільнено від кримінальної відповідальності.

За підсумками реалізації пілотного проєкту у квітні 2020 року програму відновлення для неповнолітніх було поширено на всю територію України. Загалом з 2019-го, коли на базі системи безоплатної правової допомоги розпочалася реалізація цієї програми, 885 дітей було поінформовано про можливість взяти в ній учать.

«Важливо, що програма дає змогу застосовувати дві основні переваги для сторін. Перша — це інструмент медіації, який є добровільною та конфіденційною процедурою за участі нейтрального посередника та забезпечує екологічну комунікацію між сторонами для можливості дійти згоди щодо відшкодування завданої шкоди. Друга — це компонент ресоціалізації неповнолітнього — вжиття відновних заходів, спрямованих індивідуально на дитину, які дають змогу їй усвідомити і виправити ситуацію, яка склалася для потерпілого та громади, відшкодувати шкоду, пройти соціальну адаптацію у громаді. Ці переваги вирізняють програму та відображають наявність у ній комплексного підходу до застосування дружньої до дитини системи правосуддя, раннього виведення її з кримінального провадження», — зазначає начальниця управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги Ірина Бондаренко.

«Що отримують неповнолітні від участі в цій програмі? Можливість відновити соціальні зв’язки із суспільством. Це не лише змога отримати м’якше покарання або бути звільненим від кримінальної відповідальності. Це також можливість вплинути на ситуацію, що склалася, відновити почуття власної гідності та поваги. А ще –– підтримка фахівців у намірі не повторювати кримінальних правопорушень. Варто зазначити, що за цей період 95% учасників програми відновлення для неповнолітніх не вчиняли повторних правопорушень», –– пояснює в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Програму відновлення для неповнолітніх впроваджує Міністерство юстиції України, Офіс Генерального прокурора на базі системи надання безо­платної правової допомоги за підтримки Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»