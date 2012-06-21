Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
«Віртуальна реальність єднає Карпати» – назва нового проєкту, який втілюватиметься одночасно на прикордонні України і Румунії. В Ужгороді під час його презентації директор комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» обласної ради Михайло Данканич розповів про основні завдання. Це, насамперед, навчити юних учасників, вік яких від 7до 17 років, основам програмування. Це дозволить створювати ігри, анімаційні зображення, музику і багато чого іншого.
«Маємо перший такий проект у сфері освіти, який реалізовуватиметься за участі румунської сторони. – Його цінність полягає і в тому, що забезпечить школи класами віртуальної реальності. Вони матимуть таке технічне забезпеченням, якого в області немає!» — наголосив Михайло Данканич.
Координаторка Анна Цімболинець розповіла, що проєкт матиме практичну користь і для вчителів, оскільки озброюватиме їх сучасними технологіями у викладанні предметів, дозволить використовувати новітні інтерактивні технології. При цьому буде налагоджено співпрацю між учителями прикордонних регіонів двох країн – України і Румунії.
Серед навчальних закладів з українського боку учасниками стануть Солотвинський ліцей і Нижньоапшанська середня школа, що в Тячівському районі Закарпаття. З румунського боку – середня школа «Мірче Еліаде» та технічна школа «Anghelsaligny».В усіх них розмістять віртуальні лабораторії, створять класи для оволодіння мовою програмування.
Бюджет проєкту, який, безсумнівно, буде корисним для поглиблення знань усіх його учасників, дорівнює 332,6 тисяч євро, з яких майже 300 тисяч євро надасть Євросоюз. Підіб’ють підсумки через півтора року.