Тринадцять тем, пов’язаних з порушенням прав людини на сході України та з кардинальною зміною життя внаслідок конфлікту на Донбасі, представлено на виставці, котру організатори назвали символічно «На зламі». Тут згадується 26 життєвих історій, і всі вони про те, як людина проходила крізь випробування. До того ж правозахисники знайшли незвичний шлях до свідомості відвідувачів: виставка поєднує особисті історії постраждалих (у навушниках звучать їхні живі голоси) з інфографікою, щоб продемонструвати зміни, які відбулися в житті українського суспільства після 2014 року. Розповіді містять відверті свідчення людей, які пережили страх перед невизначеністю та війною, руйнування сімейних зв’язків, вимушену міграцію та життя у беззаконні.
«Виставку можна назвати експериментом, оскільки ми намагалися створити такий простір, який допоміг би нам розповісти про страждання людей, котрі були втягнуті у збройне протистояння на сході України, — каже документаторка Наталія Каплун. — Ми хотіли розповісти саме про людський біль. Наша мета — шукати слова, завдяки яким створити історію гуманітарної катастрофи на сході».
Представник благодійної організації «Восток-SOS» Наталія Каплун поділилася своїми враженнями: «Вони сказали ті слова, які могла б сказати і я, якби хтось посадив мене перед камерою і став розпитувати. Скажімо, є героїня, яка живе в Станично-Луганському районі. Через те, що сталося, вона потрапила у список проукраїнських активістів і тепер розлучена зі своєю сім’єю, бо її родина живе по той бік Сіверського Дінця, і вона не може відвідувати рідних».
Емоції людей — це сенс виставки, яка після відкриття у Сєверодонецьку вирушить мандрувати Україною. «Виставка дуже важлива саме зараз, бо люди починають забувати про війну і змиряються з втратами. А оці живі історії не просто нагадують, а наголошують на реальності війни. Тому ми й створили таку ось мандрівну виставку, щоб якомога більшості людей по всій Україні показати, що це зовсім не так», — підкреслює співавтор ідеї Антон Удовенко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»