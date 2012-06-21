Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Озброєні представники проросійських незаконних збройних формувань поблизу села Заїченкове знову зупинили й затримали на якийсь час патруль спеціальної моніторингової ОБСЄ, не дозволяючи проїхати до контрольованих ними сіл Пікузи (колишнє Комінтернове) та Саханку.
Свої дії вони пояснювали виключно турботою про безпеку міжнародних спостерігачів, та через півгодини таки дали дозвіл на проїзд. Самі ж представники місії повідомляють, що недавно через подібну заборону вони два дні підряд не могли потрапили до згаданих тимчасово окупованих сіл Приазов’я. Також бойовики «глушили» безпілотник ОБСЄ, який пролітав поблизу села Пікузи. Представники патруля приземлили БПЛА, проте не виявили на ньому ніяких пошкоджень. Що саме приховують бойовики на окупованій ними території, можна тільки здогадуватися, а про перешкоджання роботі місії її представники написали у своєму звіті.