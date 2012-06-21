Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на «хлібне перемир’я», яке відповідно до Мінських домовленостей почало діяти з 1 липня, проросійські незаконні збройні формування знову влаштували обстріл української території. Як уточнили у Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування, у ніч на понеділок під обстріл бойовиків потрапили не тільки позиції ЗСУ, а й цивільна інфраструктура у селищі Зайцеве.
Близько четвертої ранку противник використав 120-міліметрові міномети, випустивши з них 14 мін. Внаслідок обстрілу був знищений нежилий будинок, пошкодження отримали господарські споруди та присадибні ділянки місцевих жителів по вулиці Маресьєва. На щастя, ніхто з місцевих жителів не потерпів. За результатами фотофіксації, проведеної спостерігачами СЦКК, міномети били із південної частини Зайцевого. Згаданий населений пункт у Бахмутському районі Донеччини розділений навпіл лінією розмежування: північну його частину контролюють українську війська, а протилежну – проросійські незаконні збройні формування.