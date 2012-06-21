За два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку — таку вимогу поставив перед правоохоронцями Президент Володимир Зеленський. У межах кримінального провадження має бути чітко встановлено осіб, присутніх на переговорах, і з’ясовано обставини, за яких вони відбувалися. «У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є у ЗМІ, — з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні», — цитує Офіс Президента слова Володимира Зеленського під час наради з керівниками СБУ, Офісу Генерального прокурора, МВС, НАБУ, ДБР і УДО.
Володимир Зеленський вимагає впродовж двох тижнів напрацювати необхідні заходи для запобігання таким інцидентам у майбутньому й технічно забезпечити захист інформації. Несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов неприпустиме у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, адже це питання національної безпеки.