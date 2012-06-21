Уряд ухвалив рішення, яким змінив умови продажу майна, що перебуває у процедурах відновлення платоспроможності боржників (банкрутства). Про це під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету Міністрів повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. «У цих процедурах майно реалізовували не прозоро, права кредиторів порушували. Арештоване майно оцінювали неправильно, його не виставляли на торги, а якщо й виставляли, то аукціони проводили під певного покупця. Махінації, домовленості, хабарі знищили довіру до системи реалізації майна. Тому вирішено використовувати систему, довіра до якої є, — прозорий і чесний інтернет-майданчик ProZorro.Продажі. Це дасть змогу всім охочим на загальних умовах брати участь у торгах. Це скоротить процедуру банкрутства, розморозить величезну кількість активів, що роками перебувають у судах у підвішеному стані. На таких активах заробляє не економіка, а лише юристи», — акцентував Олексій Гончарук.
На засіданні уряду вирішено відкласти до 1 січня 2020 року застосування штрафів до власників нерозмитнених авто з іноземною реєстрацією (євроблях). «Маємо адекватно розв’язати проблему, яка виникла в цієї категорії населення. Наразі профільний міністр комунікує з активістами, представниками відповідного руху. Доки не буде знайдено рішення, поліція не застосовуватиме до власників таких авто штрафні санкції», — запевнив Прем’єр.
Кабінет Міністрів створив територіальні підрозділи нової Державної митної служби. «Це рішення дає старт укомплектуванню цих підрозділів кадрами. Тут чекають на нових чесних людей, а також працівників колишньої служби, які чесно працювали. Має бути достатньо фахівців для передачі функцій, що стосуються митниці, аби її робота не зупинилася. Плануємо, що наприкінці жовтня — на початку листопада нова ДМС запрацює. Це серйозний крок до подолання контрабанди. Нам треба максимально швидко перезавантажувати органи, які були корупційними й тиснули на бізнес», — резюмував Олексій Гончарук.