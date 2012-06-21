Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Більше, ніж три роки минуло, як, нарешті, тернопільські правоохоронці знову розслідують справу 45-річного шахрая — уродженця Житомирщини. Розшукали його зараз у столиці. Зловмисникові на Тернопільщині ще 2016 року оголосили підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Проте він до слідчих не з’являвся, а накивав п’ятами й став «мандрувати» іншими українськими містами та областями. Та, на жаль, і там учиняв протиправне. Вже встановлено, що вдався до злочинних дій, зокрема, в Києві, Запоріжжі.
Як поінформував начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Крета, жертвами протиправних учинків лиходія ставали неповнолітні. Їм він у парках чи скверах відрекомендовувався працівником поліції, показував нібито якесь посвідчення й видурював смартфони. Мовив, що цей телефон крадений, тож його слід вилучити. Хоча зараз правоохоронці встановили, що зловмисника цікавили не лише ґаджети, принаймні задокументували факти й про заволодіння сережками.
Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Зловмисникові доведеться відповідати не лише за заволодіння обманом чужим майном, а й ще за самовільне присвоєння владних повноважень.