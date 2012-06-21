На Полтавщині почали розробляти детальний план території, проведення геологічних і геодезичних робіт для визначення можливості розміщення в краю п’яти великих полігонів відходів. Уже встановлено процедуру замовлення цих робіт, і до кінця року план має бути готовий. Якщо не виникатимуть форс-мажорні ситуації, будівництво планують закінчити за рік. Про це повідомив директор департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської облдержадміністрації Тимофій Голбан. Він уточнив, що полігони побудують згідно з комплексною програмою поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017—2021 роки.
— Спеціалісти запропонували для області досвід розроблення cтратегії поводження з твердими відходами у межах субрегіону. Ми поділимо область на п’ять адміністративних районів: Полтавський, Південний, Північно-західний, Центральний, Північно-східний, у яких побудуємо полігони твердих побутових відходів, — каже Тимофій Голбан.
Програма передбачає будівництво в області трьох сміттєпереробних заводів, у Полтавському, Північно-західному та Південному субрегіонах.
— Нам дуже важливо, щоб полігони ТПВ, які будуємо, відповідали всім нормам. Адже довкілля — це те, що ми залишатимемо нашим дітям та онукам. Тому піклуємося про нього вже сьогодні, — прокоментував голова Полтавської ОДА Валерій Головко.