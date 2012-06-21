Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Дар’я Лопатецька стала переможницею в жіночому одиночному розряді міжнародного тенісного турніру ITF, який проходив з 4 по 10 червня у турецькій Антальї. Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.
Для харків’янки це був перший професійний турнір ITF у кар’єрі, та вона блискуче впоралася з завданням, ставши при цьому першою тенісисткою 2003 року народження, яка перемогла у фіналі професійного турніру.
На шляху до трофею Дар’я здолала у кваліфікації суперницю з Іспанії з рахунком 6:0, 6:1. Потім в основній сітці перемогла тенісисток з Австрії (6:2, 6:1), Росії (6:2, 7:5), Індії (6:3, 6:0). У півфіналі харків’янка здолала ще одну російську тенісистку 4:6, 6:2, 6:0, а у фіналі взяла гору над старшою за неї на десять років Юлією Стаматовою з Болгарії з рахунком 6:2, 7:6.
Крім трофею та призових, Дар’я також отримала за перемогу 12 рейтингових очок.