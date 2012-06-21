На космодромі на мисі Канаверал відбувся запуск ракети-носія Atlas V з дослідним ровером Perseverance, якому належить шукати на Марсі сліди життя, зокрема, мікроорганізми в кратері Езеро.
Трансляція запуску і спостереження за змодельованих польотом йде на сайті NASA. Запущена сьогодні ракета приземлиться на Марсі через сім місяців, в лютому 2021 року. Після приземлення в кратері робот збиратиме зразки ґрунту, які будуть повернуті на Землю в ході іншої місії, а також фотографувати те, що знаходиться навколо нього. Термін роботи машини – 687 земних дні або два марсіанських роки.
Ракета, яка повинна доставити на Марс планетоход Perseverance з керованим дроном-розвідником, стартувала з мису Канаверал. Марсохід шукатиме докази життя на "червоній планеті" і буде збирати зразки ґрунту для відправки на Землю в 2031 році.
Це вже третя місія на Марс, яку запустили в 2020 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»