Незвичний спосіб реабілітації запропонували для учасників АТО — пацієнтів Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни: риболовлею. Проте не простою, а у вигляді змагання, учасниками якого залюбки стали 14 пацієнтів закладу.
— Це вже другий наш захід у межах проєкту «Рибацькі зустрічі»: цього разу змагаються учасники бойових дій з інвалідністю, — каже керівник центру допомоги учасникам АТО Ігор Батинчук. — Проєкт, який подала ГО «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини», переміг у конкурсі обласної ради, тож реалізуємо його бюджетним коштом.
До слова, загалом на реабілітацію наших захисників обласна рада цього року спрямує 800 тисяч гривень.
«Хороша компанія, позитивні емоції. Відпочиваю й отримую задоволення», — ділиться доброволець батальйону «Донбас» Микола Приходько. До речі, психологи кажуть, що зміна обстановки та спілкування з природою дають позитивний реабілітаційний ефект. Тепер на черзі треті змагання проєкту «Рибацькі зустрічі» з назвою «Осінній хижак»: вони пройдуть у Костопільському районі Рівненщини напередодні Дня захисників Вітчизни.