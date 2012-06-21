В області впроваджено швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». Чотири об’єднані територіальні громади Луганської області ввійдуть до числа тих, де буде реалізовано проєкт із реформування системи освіти із залученням до керування ним з боку громадян.
Загалом по Україні обрано 16 громад у 4 регіонах, і чисельність охоплення населення перевищить 220 тисяч осіб. Досвід, набутий у регіонах та громадах-партнерах, буде поширено по всій країні.
Про серйозність намірів свідчить хоча б той факт, що лише для реалізації першої фази проєкту заплановано до січня 2025 року витратити кошти в розмірі 4,4 мільйона швейцарських франків. Представники з боку Швейцарії наголошують, що їхня країна має позитивний досвід демократичного управління освітою. «Уже багато років громадяни Швейцарії долучаються до формування та реалізації освітньої політики на рівні громад, створення системи управління якістю освіти тощо», — підкреслив Рольф Голлоб, керівник групи стратегічних експертів професор Цюрихського педагогічного університету. Тому представники Швейцарії впевнені, що їхній досвід буде важливим для розбудови нової освіти Луганщини — освіти рівних можливостей. Зі свого боку директор департаменту освіти і науки ЛОДА Юрій Стецюк подякував за прагнення підтримувати процеси децентралізації та модернізації управління у сфері освіти.
«Ми розглядаємо цей проєкт як можливість запровадження змін в освіті в об’єднаних територіальних громадах, залучення громадськості до управлінських процесів у сфері освіти», — зазначив Юрій Стецюк.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»