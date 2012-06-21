Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Асоціація фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ) оприлюднила звернення, в якому наголошується – з кінця 2017 року набули масового характеру рейдерські захоплення фермерських господарств злочинними групами за прямого потурання представників влади та правоохоронних органів.
І ось наслідок такого потурання: 20 червня під час жнив на поле фермерського господарства «Райдуга» с. Станіславка Подільського (Котовського) району заїхали комбайни рейдерських угруповань і почали грабувати фермерський врожай.
На допомогу голові ФГ Олегові Танасевському виступили односельці, фермери. Почалося силове протистояння фермера і селян проти злочинців. Вже є перші постраждалі з боку селян. Національна поліція не реагує...
«В гонитві за грошами рейдери та їх спільники, корумповане чиновництво, готові проливати кров селян, хліборобів, – говориться у зверненні АФЗУ. –Відповідальність за наслідки протистоянь та за злочин ляже на владу».