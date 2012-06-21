Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
На фінансування ремонту доріг місцевого значення на Черкащині виділено 171 мільйон гривень із запланованої на нинішній рік субвенції в сумі 391 мільйон. Укладено 27 угод з підрядниками на ремонт в обсязі 70 мільйонів гривень.
Про це під час засідання колегії облдержадміністрації повідомив заступник голови ОДА Костянтин Омаргалієв. За його словами, оголошено тендери на ремонти всіх запланованих об’єктів.
Як пояснив посадовець, зволікання з передачею проектно-кошторисної документації або ж неточності у проектно-кошторисній документації затягують проведення тендерних процедур. У числі останніх документи подали з Чорнобаївського, Звенигородського, Тальнівського та Монастирищенського районів. Крім того, Золотоноша, Сміла, Умань, Городищенський, Корсунський, Черкаський та Чигиринський райони не виділили ніяких коштів на співфінансування запланованих ремонтів.