Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині розпочали капремонт гуртожитку Решетилівського професійного аграрного ліцею імені Боровенського. Вже на 40% виконано демонтаж приміщень. Роботи планують закінчити за п’ять місяців.
Кошти є на всі ремонтні роботи, необхідний інвентар та меблі – будівля матиме сучасний гарний вигляд. Також проведуть благоустрій території, влаштують під’їзний пандус біля головного входу, захисні дашки, відремонтують ганок, вимощення навколо будівлі та покрівлю.
«Діти заслуговують на найкраще. Учні не тільки навчатимуться, а й проживатимуть у гарних умовах. Після демонтажу почнуть бетонні та штукатурні роботи, оснащення стель. Мережі вже прокладені. Всі роботи виконуються одночасно, бо робітників вистачає», – розповів директор департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської облдержадміністрації Тимофій Голбан.
Заклад заснували у 1986 році й з того часу проводили тільки щорічні поточні ремонти. У серпні минулого року, за 9,5 мільйона гривень на базі агроліцеї відкрили сучасний спортивний комплекс.