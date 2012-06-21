У ніч проти 28 листопада невідомі пограбували офіс Національної спілки журналістів України, який розташований у Києві на вулиці Хрещатик, 27-А.
Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на сторіці у Facebook.
«Пограбували Спілку журналістів на Хрещатику... Сьогодні уночі невідомі проникли у мій службовий кабінет і приймальню та здійснили пограбування. Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти... Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди відкриті. Чи зникли які документи і цінні речі — ще з’ясовуємо», – зазначив він.
За його словами, факт проникнення вранці встановили працівники офісу НСЖУ. Сам Томіленко перебуває у відрядженні у Запоріжжі.
«МВС та поліція поінформовані, оперативно уже проводяться слідчі дії», –додав голова НСЖУ.