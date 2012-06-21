Усі адвокати, які захищають наших бранців, заявлятимуть клопотання про проведення відкритих судових засідань над незаконно захопленими та ув’язненими в РФ українськими військовими моряками. «Позиція команди захисту військовополонених українських моряків — відкриті й прозорі судові засідання, які відповідають принципам гласності під час здійснення судочинства. З обов’язковим допуском на них ЗМІ, представників посольств іноземних держав, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, а також родичів військовополонених моряків», — підкреслив координатор групи адвокатів Микола Полозов.
Натомість ФСБ наполягає, щоб Лефортовський суд Москви не допустив на засідання слухачів і ЗМІ, а також не розголошував підсумків засідання без узгодження зі слідчими. Українських моряків у РФ збираються судити «четвірками», провівши всі судові засідання в один день, повідомляє Укрінформ. Коли це станеться, не знає ніхто.
Учора уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до Москви для участі в цьому процесі й переговорів із тамтешньою колегою Тетяною Москальковою. На жаль, пославшись на термінові відрядження, російський омбудсмен відмовилася від зустрічі. «Тобто всі наші попередні домовленості про конфіденційність обговорення важливих для нас питань не мають для уповноваженого РФ жодної ваги», — із сумом констатувала Людмила Денісова.